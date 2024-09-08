На сгоревшей в Одинцово парковке нарушались правила пожарной безопасности

В результате взрыва газового баллона во время ремонта на стоянке произошло возгорание, погибли два человека.

На парковке в подмосковном Одинцово, где накануне произошел пожар и погибли два человека, замечены нарушения правил пожарной безопасности. Владелец одного из сгоревших автомобилей рассказал о них корреспонденту «Известий» Даниилу Левину. И показал наглядно — неработающий гидрант, к которому не поступает вода, и закрытый аварийный выход. По словам мужчины, на первом этаже велись ремонтные работы в интересах арендаторов цокольного этажа, часть здания хотели переоборудовать под склад.

Как уже известно, предварительной причиной возгорания считается взрыв газового баллона во время этих работ, который спровоцировал в дальнейшем возгорание гудрона. Сообщалось, что сгорело около 20 автомобилей. Как отметил Даниил Левин, несмотря на значительный ущерб, огонь не добрался до автомобилей на третьем уровне. Стоявшие там машины остались целы.

Согласно заявлению областного Минздрава, в результате происшествия пострадали четыре человека, двое из них погибли, еще двое госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. За их жизни борются врачи. По факту пожара Следственный комитет (СК) РФ по Московской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса (УК) РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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