Сильный пожар на заводе под Тулой охватил две тысячи «квадратов»
Площадь пожара на заводе в Тульской области достигла двух тысяч квадратных метров
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Батурин; 5-tv.ru
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Возгорание произошло на одном из строящихся цехов завода «Пластик».
В Тульской области площадь пожара на территории завода «Пластик» увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания, внутри находятся бочки с моторным маслом», — добавили в ведомстве.
Сейчас на месте тушения задействованы 50 специалистов и 18 единиц техники.
Ранее сообщалось, что на одном из строящихся цехов завода «Пластик» в Тульской области произошло возгорание. На территории предприятия загорелись емкости с машинным маслом.
Известно, что о случившемся доложили врио губернатора региона Дмитрию Миляеву. По его поручению на место прибыл министр региональной безопасности Сергей Косов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудникам МЧС пришлось вытаскивать детей через окна из полыхающего дома в подмосковной деревне Юрцово. В одной из квартир произошло возгорание, в результате которого погибли трое детей. Сотрудники МЧС пытались оперативно потушить пожар. Выживших детей они вытаскивали из окон квартиры.
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