Невероятный результат: кадры успешной игры Костомарова на футбольном поле

Олимпийским чемпион впервые сыграл в матче после установки протезов.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров показывает невероятные результаты на футбольном поле, несмотря на протезы, установленные после ампутации. Фигурист принял участие в матче в пользу подопечных Благотворительного Фонда Константина Хабенского. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Мероприятие Костомаров посетил вместе со своей женой фигуристкой Оксаной Домниной. Оно было приурочено к седьмому благотворительному матчу фонда Константина Хабенского, который традиционно прошел в одном из дворов легендарных Патриарших прудов в Москве.

Фанаты бурно рукоплескали Костомарову, поддерживая его первый выход на поле после роковой операции. По его словам, хоть он со временем утратил свою былую скорость, но прекрасно помнил, что нужно делать. И всеми силами пытался забить гол на поле.

«Скорости у меня уже нет, но я играл в футбол раньше и был всегда в атаке. И понимаю, в какой позиции нужно находиться. Пытался как мог и старался забить», — рассказал он в беседе с 5-tv.ru.

Все его подачи были успешными, и он не давал противникам передышки, готовый всегда принять мяч.

Роман Костомаров известен как человек, который не сдается. В начале 2023 года он попал в больницу из-за пневмонии.

На фоне ослабленного иммунитета и осложнений после операции у спортсмена развился сепсис, он спровоцировал появление гангрены. Чтобы спасти жизнь фигуриста, врачи вынуждены были ампутировать пораженные конечности.

Чемпион долго восстанавливался. Казалось, такие травмы для спортсмена — это пожизненный крест на карьере, но Костомаров не сдавался. Он учился управлять протезами и даже вернулся в спортивную сферу, удивляя фанатов результатами не только на льду, но и теперь на футбольном поле.

Уже ставший традиционным, футбольный матч в пользу подопечных Благотворительного Фонда Константина Хабенского прошел во дворе Патриарших прудов уже в седьмой раз. В этом году между собой в дружеском состязании встретились команда фонда и команда ДоброFON, которые пожертвовали в пользу подопечных четыре миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Роман Костомаров провел тренировку в Москве.