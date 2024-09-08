Невероятный результат: кадры успешной игры Костомарова на футбольном поле

Роман Костомаров впервые вышел на футбольное после роковой операции
Фото, видео: Фонд Хабенского; 5-tv.ru
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Олимпийским чемпион впервые сыграл в матче после установки протезов.
Олимпийский чемпион Роман Костомаров показывает невероятные результаты на футбольном поле, несмотря на протезы, установленные после ампутации. Фигурист принял участие в матче в пользу подопечных Благотворительного Фонда Константина Хабенского. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Мероприятие Костомаров посетил вместе со своей женой фигуристкой Оксаной Домниной. Оно было приурочено к седьмому благотворительному матчу фонда Константина Хабенского, который традиционно прошел в одном из дворов легендарных Патриарших прудов в Москве.
Фанаты бурно рукоплескали Костомарову, поддерживая его первый выход на поле после роковой операции. По его словам, хоть он со временем утратил свою былую скорость, но прекрасно помнил, что нужно делать. И всеми силами пытался забить гол на поле.
«Скорости у меня уже нет, но я играл в футбол раньше и был всегда в атаке. И понимаю, в какой позиции нужно находиться. Пытался как мог и старался забить», — рассказал он в беседе с 5-tv.ru.
Все его подачи были успешными, и он не давал противникам передышки, готовый всегда принять мяч.
Роман Костомаров известен как человек, который не сдается. В начале 2023 года он попал в больницу из-за пневмонии.
На фоне ослабленного иммунитета и осложнений после операции у спортсмена развился сепсис, он спровоцировал появление гангрены. Чтобы спасти жизнь фигуриста, врачи вынуждены были ампутировать пораженные конечности.
Чемпион долго восстанавливался. Казалось, такие травмы для спортсмена — это пожизненный крест на карьере, но Костомаров не сдавался. Он учился управлять протезами и даже вернулся в спортивную сферу, удивляя фанатов результатами не только на льду, но и теперь на футбольном поле.
Уже ставший традиционным, футбольный матч в пользу подопечных Благотворительного Фонда Константина Хабенского прошел во дворе Патриарших прудов уже в седьмой раз. В этом году между собой в дружеском состязании встретились команда фонда и команда ДоброFON, которые пожертвовали в пользу подопечных четыре миллиона рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Роман Костомаров провел тренировку в Москве.
Невероятный результат: кадры успешной игры Костомарова на футбольном поле
Фото: Фонд Хабенского
Фото: Фонд Хабенского
Фото: Фонд Хабенского
Фото: Фонд Хабенского
Фото: Фонд Хабенского
Фото: Фонд Хабенского
Фото: Фонд Хабенского
Фото: Фонд Хабенского
Фото: Фонд Хабенского
Фото: Фонд Хабенского
Фото: Фонд Хабенского
Фото: Фонд Хабенского
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