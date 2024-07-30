«Все были на позитиве»: Костомаров с женой провел тренировку в Москве

Роман Костомаров вместе с женой провел тренировку на фестивале «Лето в Москве»
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru
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Как прошла встреча с звездами спорта?
В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров вместе с женой Оксаной Домниной провел тренировку для горожан в «Лужниках». Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
На сцене звезды спорта показывали постелям различные упражнения для поддержания тела в тонусе и хорошего самочувствия. Тренировались как взрослые, так и дети. Все наслаждались активным досугом. А в конце встречи желающие смогли сфотографироваться со звездами спорта и взять у них автограф.
«Отлично прошла тренировка. Пусть немного было народу, но все были на позитиве, все с желанием делали все упражнения, которые мы показывали. Это здорово. Но, как и сказал, нужно заниматься каждый день, это делать регулярно. Тогда от этого будет результат. Тогда от этого будет какая-то польза», — рассказал Костомаров.
Роман Костомаров в начале 2023 года попал в больницу из-за пневмонии. На фоне ослабленного иммунитета и осложнений после операции у спортсмена развился сепсис, который спровоцировал появление гангрены. Чтобы спасти жизнь фигуриста, врачи вынуждены были ампутировать пораженные конечности.
Однако даже после этого Костомаров не перестал выходить на лед и активно заниматься спортом.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Роман Костомаров вместе с супругой Оксаной Домниной исполнил танец на льду в «Сириусе».
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