Балет в кино: «Спящую красавицу» показали в онлайн формате

Состоялось открытие нового сезона «Театр в кино», который делает искусство доступнее для всех.

Новый сезон всероссийского проекта «Театр в кино» открылся 7 сентября в столичном киноцентре «Октябрь». На его экранах состоялась онлайн-трансляция балета «Спящая красавица» с исторической сцены Большого театра. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Благодаря 14 камерам зрители смогли посмотреть балет Петра Чайковского «Спящая красавица», созданный по сказке Шарля Перро. Современные технологии сделали этот вид искусства более доступным.

Зрители увидели версию постановки в хореографической редакции Юрия Григоровича. Партию принцессы Авроры исполнила прима-балерина Большого театра Елизавета Кокорева, а партию принца Дезире — заслуженный артист России Артем Овчаренко. За дирижерским пультом — маэстро Валерий Гергиев.

Премьеру посетили артисты и блогеры, которые любят историю и сказку «Спящая красавица», поэтому решили насладиться зрелищем в кинотеатре.

«Я очень рад, что балет выходит в кино. Я рад, что его увидят много людей. Не каждый может попасть в Большой театр», — поделился своим мнением певец Илья Гуров.

По словам Гурова, для него «Спящая красавица» — это в первую очередь ностальгия и детство. Он уверен, что данный проект позволит посмотреть балет людям из регионов России, а также, благодаря трансляции, в мельчайших подробностях.

«Это сказка, но в то же время — это жизненная сказка все равно. Потому что это о любви, о тех ценностях, которые есть всегда, которые важны», — прокомментировала премьеру народная артистка России Анна Никулина.

Кроме того, по мнению блогера Юлии Мироновой, многие родители смогут посетить балет и со своими детьми. Потому что многие знают сюжет этой истории.

Для главного врача Наро-Фоминской больницы Натальи Шоковой проект «Театр в кино» — это посмотреть старую историю в новом формате.

«Все новое — это хорошо забытое старое. Поэтому мы возвращаемся к нашим корням. И, наверное, новая интерпритация этого спектакля она тоже будет потрясающе красивой. Я на это искренне надеюсь», — отметила Наталья.

Также посетила мероприятие жена Артема Овчаренко балерина Анна Тихомирова. Она вместе с дочерью и сыном решила посмотреть представление на экране, а потом в Большом театре, чтобы поддержать мужа. Анна и сама неоднократно выступала в данном спектакле.

Тихомирова отметила, что заменить настоящий поход в театр невозможно, но получится сохранить культуру для многих поколений.

«Мне кажется, это то, что сохраняется в поколениях, в истории. Поэтому это прекрасная традиция, я считаю», — подчеркнула Тихомирова.

Помимо этого, прямая трансляция «Спящей красавицы» будет вестись на экранах 100 кинотеатров и отдельных арт-площадок в 50 городах России. При этом проект «Театр в кино» дебютирует за рубежом. Балет будет транслироваться в Дубае.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Мариинском театре начались гастроли балетной труппы Большого.