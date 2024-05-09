Исключительно важное событие для культурной жизни Москвы и Петербурга. В Мариинском театре начались гастроли балетной труппы Большого.

Два главных академических театра страны возобновляют практику обменов, которая была прервана почти 20 лет назад. Почему был перерыв и кто опять подружил Большой и Мариинку, объяснит корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

На афишах — легендарный «Спартак». Большой театр привез в Петербург свой «балетный блокбастер».

Встреча, которую поклонники классического танца ждали 20 лет. В зале новой сцены Мариинского театра, рассчитанном на почти две тысячи зрителей, нет свободных мест.

Заполняются все верхние ярусы, бельэтаж, партер. Билеты на первый спектакль гастролей раскуплены.

До начала — еще полчаса, но поклонники балетного искусства уже занимают места. «Спартак» в постановке Юрия Григоровича — визитная карточка Большого.

А ведь когда-то самые злые критики говорили — это не балет, а цирковое трюкачество. Что это «ударная боевая лошадь» под «ударную музыку Хачатуряна», но при всем при этом, писали они, смотреть «Спартак» — «сущее удовольствие».

Вот уже более полувека история о бунте раба-фракийца не сходит с афиш Большого. За это время сменилось 22 Спартака, на сцене Мариинского — премьер Игорь Цвирко.

«Это нелегко (физически). Это действительно сложный спектакль. В первую очередь, спектакль и роль, потому что в ней перекликаются физические данные, актерская составляющая и непростые технические элементы в дуэтном танце», — говорит он.

Партию Фригии — жены Спартака — исполняет молодая звезда российского балета Елизавета Кокорева. Это ее дебют на сцене Мариинки.

«Разница есть, конечно, безусловно. И масштаб сцены у нас чуть-чуть пошире, мне кажется, и поглубже сцены», — делится танцовщица.

Традиция обменных гастролей двух крупнейших театров страны прервалась в начале 2000-х. Но в декабре 2023-го худрук Мариинки Валерий Гергиев становится еще и во главе Большого.

Ему достался коллектив почти в 7,5 тысячи человек. У Мариинского только в Петербурге три сцены — историческая, новая и концертный зал на улице Декабристов.

Филиалы в Приморье и Северной Осетии. У Большого — две основные сцены на театральной площади в Москве, плюс камерная сцена.

И это — не считая филиалов, которые сейчас строятся в регионах. Таких взаимных гастролей теперь точно будет больше.

«И тогда ведь до революции только вспомните — всегда обменивались. Выступали там, здесь. Шаляпин пел в Большом, потом в Мариинке — и наоборот. Поэтому настало время, когда нужно вновь воссоединиться», — говорит худрук балетной труппы Большого театра Махар Вазиев.

Петербургских артистов ждут в Москве в конце мая. Балет «Дон Кихот» Мариинского театра покажут на исторической сцене Большого впервые за четверть века.