«Было приятно»: Городницкий вспомнил, как развеселил Маслякова

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Ольга Бойко
Ольга Бойко Эксклюзив 42 0

Городницкий из Высшей лиги КВН рассказал, как развеселил Маслякова

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

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Игрок Высшей лиги КВН рассказал о встречах с ведущим.

Евгений Городницкий, который играет в Высшей лиге КВН в составе команды «Атомная Сборная», вспомнил о встречах с Александром Масляковым. О том, как он развеселил ведущего, юморист рассказал эксклюзивно 5-tv.ru.

«Мы с ним иногда виделись на играх Высшей лиги. Один раз мне даже повезло, он находился у нас в жюри. Мы перемолвились с ним парой слов. У меня получилось его развеселить свой шуткой-импровизацией. Мне было очень приятно», — вспоминает кавээнщик.

Известие о смерти Маслякова застала Евгения врасплох. В этот момент они с командой готовили материал к новой игре.

«Александр Васильевич завел такую машину, которая уже никогда не остановится. И мы все ему за это благодарны. Многие люди нашли в КВН себя. В том числе, и я. Единственное, что сейчас мы можем сделать, это, как настоящая семья, объединиться, сплотиться и сделать так, чтобы его дело и наше дело процветало и продолжало существовать. Спасибо вам, Александр Васильевич, за все. Светлая вам память», — завершает свой комментарий мужчина.

О смерти создателя и бессменного ведущего КВН Александра Маслякова на 83-м году жизни 8 сентября сообщили в официальном Telegram-канале Клуба. Ставшую легендарной еще в Советском Союзе телевизионную программу КВН Александр Масляков вел с 1964 года. За годы работы на телевидении он получил множество наград. В частности, он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, он создал творческое объединение «АМиК».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Ярмольник прокомментировал смерть Маслякова.

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«Было приятно»: Городницкий вспомнил, как развеселил Маслякова

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