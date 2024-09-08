«Последние годы с ним не общался»: Ярмольник прокомментировал смерть Маслякова
Леонид Ярмольник поделился, что не общался с умершим Масляковым последние годы
Фото, видео: © РИА Новости / Руслан Кривобок; 5-tv.ru
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Знаменитый ведущий КВН ушел из жизни на 83-м году жизни.
Создатель КВН Александр Масляков долго болел перед смертью. Об этом 5-tv.ru эксклюзивно рассказал его друг актер Леонид Ярмольник.
Ушел из жизни легендарный создатель КВН Александр Масляков. Знаменитую программу он вел с 1964 года. Миллионы поклонников узнавали его апо уникальной менере речи и шуткам даже с закрытыми глазами.
«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков», — сообщили в Telegram-канале Клуба Веселых и Находчивых (КВН).
Это событие было настолько неожиданным, что даже близкие друзья юмориста узнали о нем из Сети. Актер Леонид Ярмольник не скрыл своего удивления. Он поделился, что когда-то они хорошо дружили. Масляков давно не появлялся на сцене из-за болезни.
«Я общался, но я последние годы с ним не общался. Я знал, что он не очень здоров», — поделился Ярмольник с 5-tv.ru
Слухи о болезни Маслякова ходили давно. Он стал пропадать с экранов и этим вызвал волнение поклонников. Известно, что у него была неоперабельная опухоль легких.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что мама Николь Кидман умерла за несколько часов до награждения дочери.
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