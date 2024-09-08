«Последние годы с ним не общался»: Ярмольник прокомментировал смерть Маслякова

Знаменитый ведущий КВН ушел из жизни на 83-м году жизни.

Создатель КВН Александр Масляков долго болел перед смертью. Об этом 5-tv.ru эксклюзивно рассказал его друг актер Леонид Ярмольник.

Ушел из жизни легендарный создатель КВН Александр Масляков. Знаменитую программу он вел с 1964 года. Миллионы поклонников узнавали его апо уникальной менере речи и шуткам даже с закрытыми глазами.

«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков», — сообщили в Telegram-канале Клуба Веселых и Находчивых (КВН).

Это событие было настолько неожиданным, что даже близкие друзья юмориста узнали о нем из Сети. Актер Леонид Ярмольник не скрыл своего удивления. Он поделился, что когда-то они хорошо дружили. Масляков давно не появлялся на сцене из-за болезни.

«Я общался, но я последние годы с ним не общался. Я знал, что он не очень здоров», — поделился Ярмольник с 5-tv.ru

Слухи о болезни Маслякова ходили давно. Он стал пропадать с экранов и этим вызвал волнение поклонников. Известно, что у него была неоперабельная опухоль легких.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мама Николь Кидман умерла за несколько часов до награждения дочери.