«Кавээнщики осиротели»: участник КВН Тарбаев назвал Маслякова вторым отцом

Капитан команды «Сборная РУДН» предложил участникам онлайн-марафона «Ночь выборов» аплодисментами проводить легендарного телеведущего.

Со смертью создателя и бессменного ведущего Клуба веселых и находчивых (КВН) Александра Маслякова все кавээнщики осиротели. Об этом заявил капитан команды «Сборная РУДН», депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев, которого трагическое известие застало во время всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов».

«К Александру Васильевичу у меня отношение трепетное. Можно сказать, он для меня, как второй отец… Все кавээнщики осиротели, безусловно, но я не думаю, что Александр Васильевич, будучи оригинальным человеком и очень близким к юмору, хотел бы, чтобы его провожали с такими грустными лицами, как у нас. Он ведущий, и я бы предложил поаплодировать ему, потому что для меня, как и для большинства россиян, это знаковый человек», — сказал со сцены Тарбаев.

О смерти создателя и бессменного ведущего КВН Александра Маслякова на 83-м году жизни 8 сентября сообщили в официальном Telegram-канале Клуба. Ставшую легендарной еще в Советском Союзе телевизионную программу КВН Александр Масляков вел с 1964 года. За годы работы на телевидении он получил множество наград. В частности, он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, он создал творческое объединение «АМиК».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как постоянный член жюри КВН Юлий Гусман высказался о смерти Александра Маслякова.