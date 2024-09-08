Потеря для российской культуры: Гусман вспомнил о знакомстве с Масляковым
Гусман подружился с Масляковым в 1965 году
Фото, видео: Владимир Гердо / ТАСС; www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru
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Они подружились в 1965 году.
Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман выразил соболезнования близким умершего Александра Маслякова. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru он назвал смерть бессменного ведущего клуба большой потерей.
«Когда случается вот такое горе, ты вдруг оказываешься возле края этой пропасти и осознаешь, какая это потеря для всего российского культурного мира», — отметил Гусман.
Дружба Маслякова и Гусмана прошла проверку временем, но харизма ведущего мгновенно западала в душу даже тем, кто впервые встречал его.
«Саша Масляков с 1963 года вел КВН, а в 1965-м году наша команда „Парни из Баку“ с ним встретилась, в том числе и я, мы подружились и работали всю жизнь. Я должен сказать, здесь неважно, сколько лет — можно было вчера его увидеть в первый раз на экране и сразу полюбить. Хотя на Земле нет таких русскоязычных людей, которые бы не знали Александра Маслякова», — заявил бывший кавээнщик.
Хотя некоторое время назад Масляков перестал вести КВН, он все равно, уверен Гусман, всегда был настоящим капитаном этого корабля.
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