КВН будет жить вечно: Навка назвала Маслякова выдающимся человеком

Фигуристка соболезнует родным и близким ведущего.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка прокомментировала 5-tv.ru смерть бессменного ведущего КВН Александра Маслякова.

«Соболезную родным и близким. Это был выдающийся человек, его уважала вся страна. Нам будет безумного его не хватать», — сказала фигуристка.

Навка также выразила надежду, что КВН, как детище Маслякова, будет жить вечно.

Изначально телепередача называлась «ВВВ» — Вечер веселых вопросов». Через четыре года появилась идея создать игру «Клуб веселых и находчивых». Первая передача вышла в эфир 8 ноября 1961 года. С этого дня, каждый год 8 ноября отмечается «Международный день КВН», который учредил президент международного клуба Александр Масляков. С 1964 года он был и бессменным ведущим игры.

О смерти создателя и бессменного ведущего КВН Александра Маслякова на 83-м году жизни 8 сентября сообщили в официальном Telegram-канале Клуба. Ставшую легендарной еще в Советском Союзе телевизионную программу КВН Александр Масляков вел с 1964 года. За годы работы на телевидении он получил множество наград. В частности, он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, он создал творческое объединение «АМиК».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нагиев рассказал о том, как угасал Масляков.