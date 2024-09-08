«Урок мужества»: Нагиев рассказал о том, как угасал Масляков

Знаменитый актер признался, что благодарен создателю КВН за приглашение в жюри программы.

Дмитрий Нагиев назвал умершего создателя и бессменного ведущего Клуба веселых и находчивых (КВН) Александра Маслякова примером мужества и по-настоящему большим человеком. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru актер рассказал о своих отношениях и сотрудничестве с легендой телевидения.

«Я хоть и не кавээнщик, но крайне признателен ему. В тот момент, когда я сел в жюри КВН, там сидели пять-шесть человек, и я склонен думать, что это люди, заслужившие право оценивать сегодняшний юмор. Таким образом я благодаря Маслякову полил бальзам на свое самолюбие и получил подтверждение какого-то своего статуса, к которому шел долгие годы», — отметил Нагиев.

Он добавил, что никогда не испытывал сложности или тревоги по поводу отношений с Масляковым, которого многие считали сложным в общении человеком.

«Со мной он был открыт, я не знаю, почему. И эта открытость была до последних дней. В последний раз я разговаривал с Александром Васильевичем два месяца назад. С его супругой я говорил месяц назад, он уже не снял трубку. Она сказала, что он слегка приболел. И для меня то мужество, с которым человек угасал, является уроком. Ни паники, ни слез, ни истерик я от него не видел. Для меня это показатель, подтверждение, что это большой человек», — подчеркнул Нагиев.

По словам актера, со смертью Маслякова ушла в буквальном смысле целая эпоха, и эта утрата, к сожалению, невосполнима.

О смерти создателя и бессменного ведущего КВН Александра Маслякова на 83-м году жизни ранее сообщили в официальном Telegram-канале Клуба. Ставшую легендарной еще в Советском Союзе телевизионную программу КВН Александр Масляков вел с 1964 года. За годы работы на телевидении он получил множество наград. В частности, он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, он создал творческое объединение «АМиК».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как на смерть Маслякова отреагировал актер и участник игр КВН Виктор Васильев.