Избирательная система РФ доказала, что является одной из лучших в мире

Спикеры онлайн-марафона «Ночь выборов» сравнили условия голосования граждан в разных странах.

Избирательная система России на деле доказала, что является одной из лучших в мире. К такому выводу пришли приглашенные эксперты в ходе Всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов. Десятая. Юбилейная. Наша».

В центре Москвы на креативной площадке на Красном Октябре собрались лидеры мнений, политологи и социологи, а также руководители партий, депутаты, журналисты и общественные наблюдатели. Главной темой стал обзор актуальной отечественной политической и социальной повестки, обсуждались, в том числе, итоги единого дня голосования и развитие избирательной системы в РФ и за рубежом.

«Ежегодно на этой площадке эксперты выстраивают интересный, широкий, а главное — актуальный диалог на тему выборов. В этом диалоге мы выступаем уже традиционно от лица тысяч наблюдателей… Все эти годы нам удавалось давать объективную оценку каждого избирательного участка благодаря всем этим тысячам неравнодушных людей», — отметил Неман Рагимов, федеральный координатор Ассоциации НОМ (Независимый Общественный Мониторинг).

В ходе круглого стола «Ночь выборов в России и за рубежом — что изменилось?» депутат Госдумы и член комитета по международным делам Мария Бутина заявила, что России уже не нужно доказывать всему миру, что у нее лучшая избирательная система. РФ, отметила она, является мировым лидером в области цифровизации данной процедуры. И привела в пример Соединенные Штаты, где до сих пор недоступны онлайн-сервисы и царит бюрократия.

По словам политолога и члена правления Российской ассоциации политической науки (РАПН) Владимира Шаповалова, избирательная система в РФ постоянно развивается. Ее заметно улучшили такие изменения, как введение многодневного голосования, возможность дистанционного электронного участия и подключение механизма «Мобильный избиратель».

«Западные страны сильно далеки от реальной демократии, обеспечения избирательных прав своих граждан. В Италии у власти технические правительства, которые не имеют никакого отношения к реальной жизни. Во Франции мы видим абсолютно возмутительную ситуацию с некачественными выборами, роспуском правительства», — отметил Шаповалов.

За последние семь лет онлайн-марафон «Ночь выборов» состоялся десять раз. С 2017 года в нем приняли участие около шести тысяч человек и более 550 экспертов. Выборы губернаторов и депутатов в России прошли 6–8 сентября, участки для голосования закрылись в 20:00 по московскому времени. Ранее, писал 5-tv.ru, Мосгоризбирком обнародовал предварительные результаты.