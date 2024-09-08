Мосгоризбирком обнародовал предварительные результаты электронного голосования

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 115 0

Мосгоризбирком: по итогам голосования ЕР получила 38 из 45 мандатов в Мосгордуме

Мосгоризбирком обнародовал предварительные результаты электронного голосования

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Выборы завершились 8 сентября в 20:00 по московскому времени.

Московская городская избирательная комиссия (Мосгоризбирком) опубликовала предварительные итоги электронного голосования на выборах в столичную городскую думу. Выборы завершились 8 сентября в 20:00 по московскому времени.

Из обнародованных данных следует, что партия «Единая Россия» получила 38 из 45 мандатов. Представители Коммунистической партии (КПРФ) получили три мандата, кандидаты от партии «Новые люди» и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) — по одному, самовыдвиженцы — по два.

Как отметила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова в ходе прямого включения Центральной избирательной комиссии (ЦИК), все три дня голосования прошли «достаточно хорошо». Жалоб на комиссии от жителей столицы, которые могли бы отразиться на результатах выборов, не поступало.

Прежде председатель ЦИК Элла Памфилова также подчеркивала, что количество нарушений во время единого дня голосования было минимальным. Она заявила, что число обращений о конкретных нарушениях «резко снизилось», при этом стало больше инцидентов с некоторыми «представителями уважаемых партий». Таких случаев зафиксировали около 60 в разных регионах.

Кроме того, стало известно, что столичная система электронного голосования в ходе выборов депутатов отразила 266 кибератак. В том числе, сообщал 5-tv.ru, в российские выборы пыталось вмешиваться посольство США.

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