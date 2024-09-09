Шесть человек пострадали в ДНР при обстрелах ВФУ за минувшие сутки

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 72 0

Украинские войска совершили десять вооруженных атак на регион.

Шесть человек пострадали в ДНР при обстрелах ВФУ за минувшие сутки

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Шесть жителей Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадали при обстрелах Вооруженных формирований Украины (ВФУ) в воскресенье, 8 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, противник совершил десять вооруженных атак, были выпущены более 25 боеприпасов.

«Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударный беспилотный летательный аппарат», — написал Пушилин.

По информации главы ДНР, в Макеевке при падении частей ракеты пострадали двое мужчин и одна женщина. В Горловке украинские боевики применяли ствольную артиллерию, там ранения средней степени тяжести получили еще два человека — мужчина и женщина. Еще одна жительница республики была травмирована при эвакуации в пункт временного размещения (ПВР) на трассе Дзержинск — Горловка, ВФУ сбросили на людей взрывоопасный предмет с беспилотника.

Денис Пушилин заявил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Однако количество их увеличивается с каждым днем. Так, накануне, 7 сентября, четверо взрослых и один ребенок были ранены во время обстрела больницы. По объекту ударили утром кассетными боеприпасами.

Сражения продолжаются и в Курской области. Российские войска отражают атаки и неуклонно вытесняют врага со своих территорий. Как ранее сообщал 5-tv.ru, за минувшие сутки армия РФ ликвидировала до 510 боевиков ВСУ и 19 единиц бронетехники.

Тема:
Спецоперация
10 сент
Желающих нет: польская пресса сообщает, что «Украинского легиона» не существует
9 сент
«Надо своих поддерживать»: Александр Иванов о помощи бойцам на СВО
9 сент
О долге и ответственности: в Москве прошел один из первых спектаклей, посвященных СВО
9 сент
«Ультиматум чистой воды»: почему Запад цепляется за «формулу Зеленского» по Украине
9 сент
Теракт, похищение и мародерство: СК расследует преступления боевиков ВСУ под Курском
9 сент
Более 11,4 тыс боевиков и 89 танков: ВС России вытесняют противника из Курской области
9 сент
«Волосы дыбом встают»: командир «Ахмата» о содержимом гаджетов боевиков ВСУ
9 сент
ВС России освободили населенный пункт Мемрик в ДНР
9 сент
«Не думал, что творю»: избивавший людей боевик ВСУ рассказал, что боится последствий
9 сент
«Возвращаться некуда»: учительница о сгоревшей из-за ВСУ школы в Курской области
+15° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
90.39
0.57 99.91
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:20
«Переключаю тумблер»: звезда «Ворониных» рассказала об отношении к пророчествам
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
2:40
«Один из эффективных способов»: депрессию начнут лечить электрошоком
2:20
Apple презентовали новое поколение гаджетов со встроенным ИИ
1:58
Воевода-мученик: Расторгуев превратится в святого в этно-опере «Князь Владимир»
1:38
«Занимался народным творчеством»: SHAMAN рассказал о перевоплощении в князя Владимира

Сейчас читают

Польская журналистка опустились до распродажи вещей погибших российских солдат
Следователи возбудили дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
В Подмосковье рухнул легкомоторный самолет
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака