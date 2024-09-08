До 510 боевиков и 19 единиц бронетехники: ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из Курской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 697 0

МО: армия РФ за сутки ликвидировала до 510 боевиков ВСУ в Курской области

До 510 боевиков и 19 единиц бронетехники: ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из Курской области

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Тема:
Курская область Спецоперация

Силы России отражают попытки вторжения врага на территорию страны.

Вооруженные силы России продолжают вытеснять армию Украины с территории Курской области. Бойцы РФ ликвидируют противника и его военную технику. Об этом сообщили в Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Север» за сутки отразили пять атак ВСУ в направлении населенных пунктов Малая Локня, Черкасская Конопелька, Марьевка и Снагость. В ходе боев ВС РФ ликвидировали до 40 боевиков, а также уничтожили танк, боевую машину пехоту (БМП) и три боевые бронированные машины (ББМ).

Вместе с тем войска Украины потерпели поражение в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Казачья Локня, Марьевка, Малая Локня, Мартыновка, Обуховка, Любимовка, Вняжий Первый и Снагость.

Российская армия нанесла удары по районам сосредоточения противника в следующих населенных пунктах Сумской области: Белополье, Годуновка, Дарьино, Речки, Хотень, Вороновка, Свесса, Бояро-Лежачи, Владимировка, Ямполь, Стецовка и Бачевск.

«За сутки потери ВСУ составили до 510-ти военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка, боевая машина пехоты и 15 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, станция РЭБ и 13 автомобилей», — сообщили в оборонном ведомстве.

При этом за все время отражения попытки вторжения ВСУ в Курскую область ликвидировано более 11220 украинских боевиков. Также противник, в том числе потерял 624 ББМ, 361 авто, 87 танков, 84 артиллерийских орудия, 74 бронетранспортера, 42 БМП, 24 пусковые установки РСЗО, включая семь M142 HIMARS и пять M270 MLRS.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС России освободили населенный пункт Новогродовка в ДНР.

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