До 510 боевиков и 19 единиц бронетехники: ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из Курской области
МО: армия РФ за сутки ликвидировала до 510 боевиков ВСУ в Курской области
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Силы России отражают попытки вторжения врага на территорию страны.
Вооруженные силы России продолжают вытеснять армию Украины с территории Курской области. Бойцы РФ ликвидируют противника и его военную технику. Об этом сообщили в Минобороны России.
Подразделения группировки войск «Север» за сутки отразили пять атак ВСУ в направлении населенных пунктов Малая Локня, Черкасская Конопелька, Марьевка и Снагость. В ходе боев ВС РФ ликвидировали до 40 боевиков, а также уничтожили танк, боевую машину пехоту (БМП) и три боевые бронированные машины (ББМ).
Вместе с тем войска Украины потерпели поражение в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Казачья Локня, Марьевка, Малая Локня, Мартыновка, Обуховка, Любимовка, Вняжий Первый и Снагость.
Российская армия нанесла удары по районам сосредоточения противника в следующих населенных пунктах Сумской области: Белополье, Годуновка, Дарьино, Речки, Хотень, Вороновка, Свесса, Бояро-Лежачи, Владимировка, Ямполь, Стецовка и Бачевск.
«За сутки потери ВСУ составили до 510-ти военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка, боевая машина пехоты и 15 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, станция РЭБ и 13 автомобилей», — сообщили в оборонном ведомстве.
При этом за все время отражения попытки вторжения ВСУ в Курскую область ликвидировано более 11220 украинских боевиков. Также противник, в том числе потерял 624 ББМ, 361 авто, 87 танков, 84 артиллерийских орудия, 74 бронетранспортера, 42 БМП, 24 пусковые установки РСЗО, включая семь M142 HIMARS и пять M270 MLRS.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС России освободили населенный пункт Новогродовка в ДНР.
- 8 сент
- «Как там в Курске?» — российские войска выдавливают боевиков ВСУ из приграничных территорий
- 8 сент
- Блеф при слабых картах: почему атака на Курскую область авантюра Киева?
- 8 сент
- «Очевидно для всех»: Лавров об агонии Украины на фоне «курской акции» ВСУ
- 7 сент
- «Нас не запугать»: как в Курске проходит Единый день голосования
- 7 сент
- ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области
- 7 сент
- Песков: российские войска выдавят ВСУ из Курской области
- 6 сент
- «Чернобыль покажется детской разминкой»: Лихачев о последствиях удара по Курской АЭС
- 6 сент
- Пентагон признал провал плана оттянуть российские войска с донецкого участка
- 6 сент
- «Оперативно отфиксировали»: Лихачев о реакции МАГАТЭ на угрозу Курской АЭС
- 6 сент
- Бои в приграничье: морпехи-черноморцы выбивают ВСУ из сел Курской области
Читайте также
72%
0.12 99.72
0.53
Нашли ошибку?