В мире и согласии: в России хотят ввести обязательную примирительную процедуру при разводе

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Евгения Романова
Евгения Романова 55 0

Минюст разработает проект об обязательной примирительной процедуре при разводе

В мире и согласии: в России хотят ввести обязательную примирительную процедуру при разводе

Фото: 5-tv.ru

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В рамках нее супруги смогут договориться в важных вопросах.

Министерство юстиции России намерено разработать законопроект об обязательной досудебной процедуре примирения при расторжении брака. Об этом передает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.

Инициатива готовится с участием представителей научного сообщества и федеральных органов исполнительной власти. Минюст преследует цель реализовать государственную политику в сфере защиты семьи и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей России.

О планах подготовить соответствующий документ несколько дней назад объявил глава Минюста Константин Чуйченко. Процедура в том числе предусматривает возможность для супругов решить вопросы, связанные с местом жительства детей, разделом имущества и взысканием алиментов.

В августе Верховный суд России запретил переоформлять имущество на родителей, пытаясь утаить его от супруга при разводе. В браке муж и жена обязаны уведомлять друг друга о распоряжении финансовыми средствами.

Поводом для решения о запрете переоформления имущества стало дело семейной пары из Белгородской области. Супруг перевел деньги на общую покупку двух квартир на счет матери. Женщина оплатила недвижимость, оформив беспроцентный займ на сына. При разводе суд не стал делить квартиры, ведь они были переданы матери по договору об отступном и не являются совместным имуществом супругов. Верховный суд России не согласился с этим решением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каком возрасте лучше всего вступать в брак.

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