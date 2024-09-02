Самый оптимальный вариант: в каком возрасте лучше всего вступать в брак

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 26 0

Психолог Наумова: люди до 25 лет не готовы к браку из-за инфантильной позиции

Самый оптимальный вариант: в каком возрасте лучше всего вступать в брак

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Ulrich Roth

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Важно не прогадать, чтобы отношения между супругами были более крепкими.

Назвать идеальный возраст для вступления в брак довольно сложно, но зачастую люди до 23-25 лет находятся в инфантильной позиции. И построить долгосрочные серьезные отношения бывает проблематично. Об этом сообщила психолог Наталья Наумова в беседе с изданием NEWS.ru.

Для каждого возраста есть свои плюсы и минусы. По словам эксперта, до 23-25 лет у человека с большой вероятностью будут меняться ценности и убеждения. Это сильно сказывается на отношениях, поэтому брак может быть неустойчивым.

При этом именно до 30 лет люди более гибкие. Они легко адаптируются и привыкают к другому человеку. Зачастую готовы идти на компромиссы, что тяжелее сделать тем, кому больше 30.

«Люди старше 30 лет менее гибкие, четко знают, как правильно, а все остальное им трудно доказать», — отметила психолог.

Наумова подчеркнула, что с годами это восприятие у человека только усиливается, особенно, если он не занимается саморазвитием и не посещает психолога.

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Самый оптимальный вариант: в каком возрасте лучше всего вступать в брак

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