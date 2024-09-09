Россия никогда не рассматривала это предложение всерьез, подчеркнул министр иностранных дел.

Страны Запада цепляются за мирную инициативу киевского режима по конфликту на Украине, потому что не намерены договариваться с Россией по-честному. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в заседании Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Министр отметил, что уже давно всем известна инициатива президента* Украины Владимира Зеленского. Его предложение «всем оскомину набила», оно является «ультиматумом чистой воды».

«И то, что Запад цепляется за этот ультиматум, означает только одно: Запад не хочет договариваться по-честному. Запад хочет продолжать делать все, чтобы Россия, как они надеются, приближалась к ситуации, когда можно будет объявить о нанесении нам стратегического поражения на поле боя», — заявил Лавров.

При этом он добавил, что Россия никогда не рассматривала «формулу Зеленского» на полном серьезе. Москва лишь удивлялась тому, что на эту инициативу кто-то покупается.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лавров заявил об агонии Украины на фоне «курской акции» ВСУ. Запад пытается превратить Незалежную в нацистскую угрозу для России, отметил министр.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.