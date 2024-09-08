«Очевидно для всех»: Лавров об агонии Украины на фоне «курской акции» ВСУ

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Евгения Романова
Евгения Романова 144 0

Лавров: судороги и агония Украины на фоне «курской акции» ВСУ очевидны

«Очевидно для всех»: Лавров об агонии Украины на фоне «курской акции» ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Тема:
Курская область

Запад пытается превратить Незалежную в нацистскую угрозу для России, отметил министр.

Агония киевского режима становится более очевидной на фоне попытки вторжения армии Украины в Курскую область. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Те люди, которых Запад привел к власти на Украине, выполняют заказ Запада — превратить страну в нацистскую угрозу Российской Федерации. Это не получится, это уже всем понятно. Но судороги и агония, которую мы наблюдаем в рамках „курской акции“, они очевидны для всех», — сказал он.

Лавров при этом подчеркнул, что украинский народ в своей массе является братским для россиян. Причем в России об этом не просто говорят, это все знают в стране.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ продолжают вытеснять противника из Курской области. В ходе боев российская армия за сутки ликвидировала до 510 боевиков ВСУ.

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