Селена Гомес заявила, что не сможет иметь детей

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 95 0

Селена Гомес не сможет иметь детей

Селена Гомес заявила, что не сможет иметь детей

Фото: www.globallookpress.com / Cole Burston

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Причина — системная красная волчанка.

Селена Гомес, американская певица, актриса и продюсер, сообщила, что не может иметь детей из-за слабого здоровья, цитирует звезду издание Vanity Fair.

«Я никогда этого не говорила, но, к сожалению, я не могу выносить собственных детей. У меня много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребенка», — сообщила Гомес.

О слабом здоровье актрисы знают многие, она страдает от хронического аутоиммунного заболевания — системной красной волчанкой. Эта болезнь проявляется повышенной температурой, сыпью на коже, проблемами с суставами, мышцами и нервной системой. Волчанку сложно диагностировать, в данный момент лекарства от нее в мире не существует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал с какими комплексами столкнулись российские звезды. Певица Нюша, например, всегда переживала по поводу общественного мнения. По словам артистки, она боялась показаться глупой, недостаточно осведомленной. С такой же проблемой сталкивался и актер Милош Бикович.

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