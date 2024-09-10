Селена Гомес заявила, что не сможет иметь детей

Причина — системная красная волчанка.

Селена Гомес, американская певица, актриса и продюсер, сообщила, что не может иметь детей из-за слабого здоровья, цитирует звезду издание Vanity Fair.

«Я никогда этого не говорила, но, к сожалению, я не могу выносить собственных детей. У меня много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребенка», — сообщила Гомес.

О слабом здоровье актрисы знают многие, она страдает от хронического аутоиммунного заболевания — системной красной волчанкой. Эта болезнь проявляется повышенной температурой, сыпью на коже, проблемами с суставами, мышцами и нервной системой. Волчанку сложно диагностировать, в данный момент лекарства от нее в мире не существует.

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