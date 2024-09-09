«Идеальных нет»: с какими комплексами столкнулись звезды на пути к славе

Каждый из нас так или иначе имеет комплексы, с которыми приходится бороться изо дня в день. Многие считают, что картинка в социальных сетях знаменитостей — показатель уверенности, но это не так. Та же Мэрилин Монро, которая по сей день считается одной из самых красивых и сексуальных женщин, столкнулась с большим количеством комплексов, а бороться с ними не хватило сил или желания. Поэтому глупо полагать, что звезды не имеют никаких страхов и недостатков. Об этом корреспондент 5-tv.ru поговорил с артистами на VK Fest 2024.

Кто бы мог подумать, но люди, которых мы привыкли видеть в одном амплуа, признались, что на самом деле до сих пор борются с отдельными личностными качествами.

Певица Нюша, например, всегда переживала по поводу общественного мнения. По словам артистки, она боялась показаться глупой, недостаточно осведомленной. Лишь с истечением времени поняла, что на самом то деле, в ней всего хватает, чтобы высказывать свою позицию по какому-либо вопросу. Удивительно, но люди, которые ведут за собой массы, тоже могут переживать по поводу, на первый взгляд, глупых вещей.

«Раньше допустим, у меня всегда присутствовал такой комплекс — сказать что-то неправильное. Вообще говорить, рассуждать на определенные темы, показаться какой-то необразованной, глупенькой или какой-то не такой», — поделилась автор хита «Вою на Луну».

Милош Бикович рассказал, что сталкивался с низкой самооценкой, желанием быть любимым и признанным обществом. По мнению актера, этот путь проходит каждый человек, особенно в пубертатном периоде. Самое главное — прийти к осознанной версии себя.

«Ну я думаю, что каждый человек проходит этот путь, особенно в пубертате в процессе своего взросления. Через все эти искушения, испытания, находит себе некие ответы на вопросы, осознает, самое главное, эти вопросы. И таким образом становится более зрелым», — отметил артист.

А вот Наташа Гасанханова некоторое время пыталась бороться с лишним весом. По ее словам, негативные комментарии заставили ее «загнаться» и встать на путь диет. Однако, позже журналистка пришла к выводу, что меняться ради кого-то — не стоит, ведь нет ничего важнее личного комфорта. Оказалось, что для артистки эта тема долгое время была под запретом, но со временем ей удалось взглянуть на это под другим углом и выбрать себя.

«Это очевидно. Мне пришлось побороться с комплексами лишнего веса. У меня по сути их никогда не было, но, когда я начала вести блог, мне в какой-то промежуток времени показалось, что тут что-то не так, раз люди мне об этом пишут. Потом я попробовала похудеть, у меня не получилось», — добавила интервьюер.

Помимо журналистки, с комплексом лишнего веса также столкнулась и Dj Катя Гусева. Она поделилась с нами, что на самом деле всегда переживала по поводу лишних килограмм. Раньше ей приходилось отслеживать любой лишний грамм, чтобы, в случае нежелательной цифры на весах, взять ситуацию в свои руки и исправить. Однако с возрастом диджей приняла этот недостаток и полюбила себя такой, какая она есть.

«В своем ансамбле я была самая крупненькая. И с этим я постоянно боролась, то есть сидела на диетах, контролировала, ч тобы выглядеть всегда стройно. <…> Но когда я эти нюансы поборола, перестала думать о килограммах, все — я начала себя любить», — отметила артистка.

Если вы думаете, что мужчины, более уверенные в себе, то спешим вас удивить — это не так. Солисты группы HammAli& Navai, чьи песни пели в унисон на фестивале, рассказали в своих «боях» с комплексами. Александр Громов признался, что долгое время не мог стать эгоистичнее. По его словам, он не слушал и не слышал свои истинные желания. Лишь недавно артист смог обрести доверие к себе и своим «хочу».

«Я научился выбирать свои желания. Выбирать себя. И когда я начал выбирать себя, в моей жизни все наладилось», — отметил певец.

Тонкому искусству эгоизма явно поспособствовал Наваи Бакиров, который тоже поделился своими недостатками. Артист признался, что комплекс бедности преследовал долгое время, даже несмотря на свалившуюся популярность и успех. Певец не раз рассказывал, что желание ходить во всем новом и дорогом связано как раз с этим. Бакиров хотел доказать всем и вся, что он сейчас он может себе это позволить. Но артист также добавил, что хорошего музыканта не определяет количество его недостатков, добавил певец.

С мнением Navai солидарен и SHAMAN. Автор хита «Я русский» сказал, что ничего в себе не менял на пути к славе. По его мнению, популярность к нему пришла не из-за исправленных недостатков, а из-за одержимости к своему делу. Возможно, мы и правда начинаем идеализировать знаменитость сами.

«Я в себе-то ничего не менял. Я просто действительно одержимо и упорно шел к своей цели для того, чтобы поделиться и подарить свое творчество», — рассказал Заслуженный артист РФ.

На самом же деле артист таким ответом дал нам всем понять, что он никогда не был идеальным, и сейчас, имея публику, славу и аудиторию, он до сих пор не идеален: такой же человек, как и мы все.

А вот Дима Билан считает, что его наказанием и наградой стала нечеловеческая требовательность к себе. Артист признался, что всегда ставил себе невыполнимые задачи, а потом изматывал себя, чтобы выполнить задуманное. Певец добавил, что все комплексы при желании можно обернуть в свою сторону. Например, нездоровая требовательность Билана привела его к небывалому успеху.

«Именно вот это ощущение, что я ленюсь, оно меня как-то подстегивало и толкало вперед. Требовательность какая-то нечеловеческая к себе», — поделился артист.

Даже четырнадцатилетняя Милана Хаметова, которая, казалось бы, должна наслаждаться подростковым периодом в полной мере, рассказала, что раньше комплексовала по поводу небольшой горбинки на носу. Также певица столкнулась с комплексом зубов, ей было некомфортно даже просто смеяться. Однако работа над этим недостатком до сих пор ведется артисткой.

«Очень много комплексов. У меня был комплекс по поводу носа, у меня горбинка, мне это очень раньше не нравилось, я комплексовала, сейчас я попыталась подзабить на это. И также у меня был комплекс зубов, я раньше вообще улыбаться не могла. А сейчас как-то уже получше, пытаюсь как-то перебороть», — отметила артистка.

На удивление, но Анастасия Волочкова столкнулась с большим комплексом. Балерина рассказала, что раньше была одной из самых худших учениц в балетной академии. По словам артистки, изначально, будучи ребенком, она не имела никакой пластики, а результат сейчас — это путь, длинною в целую жизнь.

«Мне пришлось переболеть и перебороть самые главные недостатки — это отсутствие физических данных в балетном искусстве, потому что я пришла в балетную академию ребенком. У меня не было никаких данных: ни растяжки, которая сегодня кого-то поражает, восхищает, возбуждает. <…> Мне приходилось это все развивать», — добавила балерина.

На самом же деле комплексы есть у каждого из нас, а борьба с ними — длительный процесс, который не заканчивается, добавил российский Нурлан Сабуров. По словам ведущего нашумевшего шоу «Что было дальше?», самое главное — уметь любить себя таким, какой ты есть: со всеми изъянами и недостатками.

«В каждом человеке есть минусы и ты с ними борешься. И продолжается этот процесс на протяжении всей жизни. Слава Богу, с чем-то я справлюсь лучше, с чем-то нет», — рассказал комик.

На фестивале также приняли участие: Дима Билан, Эльдар Джарахов, Милана Хаметова, Ольга Серябкина, Анастасия Волочкова, DJ Катя Гусева, The Limba, Xcho, Janaga, Amirchik, Милош Бикович, Доминик Джокер, Elman и многие другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин присвоил певцу SHAMAN звание заслуженного артиста России.