Вперед и с песней: на трассе М-11 «Нева» может появиться музыкальная разметка

Эфирная новость 57 0

На трассе М-11 «Нева» может появиться музыкальная разметка

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

«Автодор» планирует провести испытания до конца года.

На трассе М-11 «Нева» проведут испытания музыкальной разметки. Как рассказали в «Автодоре», до конца года ее нанесут на одном из участков магистрали. Водитель во время проезда будет слышать мелодию. Это поможет не терять концентрацию за рулем.

Для такого эффекта линии и полосы должны находиться на определенном расстоянии друг от друга. Рассчитать их четкие параметры позволило новое программное обеспечение. Это — разработка отечественных специалистов.

На российских дорогах и сейчас используют полосы «со звуком». Например, вдоль обочин. В случае, если автомобилист съезжает со своей полосы, в машине раздается гул.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России изменился состав автомобильной аптечки. С 1 сентября ассортимент обязательных предметов расширен. Например, теперь обязательно должны быть не одно устройства для проведения искусственного дыхания, а два.

+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
91.11
0.72 100.50
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:06
«Русский метод»: в Венгрии раскрыли секрет резкого похудении Виктора Орбана
22:46
Жителя Петербурга обвинили в убийстве дочери
22:26
«Кровь фальшивая»: Егор Крид обманул фанатов
22:06
Жильцов пострадавшего от удара беспилотника дома в Раменском пустили в квартиры
21:46
Океан-2024: в России проходят масштабные учения ВМФ
21:26
«Я найду каждого из вас»: Крид опубликовал видео с разбитым в кровь лицом

Сейчас читают

Врачи перечислили полезные свойства созревающего в сентябре природного лекарства
«Так тупо сейчас умереть»: почему Юлия Пересильд думала о смерти во время съемок
Туриченко из «Иванушек» прокомментировал слухи об уходе из группы
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака