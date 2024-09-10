В центре Москвы задержали популярную модель с наркотиками в трусах

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 1 751 0

В Москве задержали блогера Анастасию Остроухову, прятавшую наркотики в трусиках

В центре Москвы задержали популярную модель с наркотиками в трусах

Фото: Instagram* / stassywonder

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Девушке грозит до двух лет лишения свободы.

В Москве задержали популярную модель и блогера Анастасию Остроухову с наркотиками в нижнем белье. Запрещенные вещества у девушки нашли в тот момент, когда она ехала в такси. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

На Мясницкой улице инспекторы ДПС притормозили Kia Optima примерно в шесть часов утра в понедельник, 9 сентября. На пассажирском месте автомобиля находилась Остроухова. Модель сильно нервничала, поэтому сотрудники ДПС решили ее досмотреть.

В результате в нижнем белье Остроуховой был обнаружен пакетик с порошком массой 1,42 грамма. Экспертиза показала, что у себя девушка прятала эфедрон.

В употреблении наркотиков Остроухова призналась. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Теперь модели грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Челябинском задержали мужчину за перевозку гашиша колумбийского наркокартеля. В операции участвовали сотрудники сразу двух отделов полиции.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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