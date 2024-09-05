Полицейские задержали под Челябинском курьера колумбийской наркомафии

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 34 0

Под Челябинском задержали мужчину за перевозку гашиша колумбийского наркокартеля

Полицейские задержали под Челябинском курьера колумбийской наркомафии

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcherf

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В операции участвовали сотрудники сразу двух отделов полиции.

Правоохранители задержали в Кыштыме жителя Челябинской области за перевозку гашиша колумбийского наркокартеля. Маркировка товара красноречиво указывала на принадлежность свертка. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

В ведомстве добавили, что полицейские обнаружили запрещенные вещества на пассажирском сиденье машины. Отмечается, что в операции приняли участие сотрудники двух отделов — Кыштымского и Озерского.

В результате их совместных действий был изъят сверток весом 98 граммов — в нем находился гашиш. Отмечается, что на упаковке с запрещенными веществами также была характерная маркировка с указанием на один из колумбийских наркокартелей.

В отношении мужчины открыто уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».  Задержанный находится под следствием.

Ранее 5-tv.ru писал, как подлодку-призрак с тоннами наркотиков и мертвыми людьми перехватили у берегов Колумбии.

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Полицейские задержали под Челябинском курьера колумбийской наркомафии

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