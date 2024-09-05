Полицейские задержали под Челябинском курьера колумбийской наркомафии

В операции участвовали сотрудники сразу двух отделов полиции.

Правоохранители задержали в Кыштыме жителя Челябинской области за перевозку гашиша колумбийского наркокартеля. Маркировка товара красноречиво указывала на принадлежность свертка. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

В ведомстве добавили, что полицейские обнаружили запрещенные вещества на пассажирском сиденье машины. Отмечается, что в операции приняли участие сотрудники двух отделов — Кыштымского и Озерского.

В результате их совместных действий был изъят сверток весом 98 граммов — в нем находился гашиш. Отмечается, что на упаковке с запрещенными веществами также была характерная маркировка с указанием на один из колумбийских наркокартелей.

В отношении мужчины открыто уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Задержанный находится под следствием.

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