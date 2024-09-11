Развертывание, боевые действия: как проходят учения «Океан-2024»

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Учения ВМФ РФ «Океан-2024» состоят из двух этапов

Фото, видео: Zuma\TASS / ТАСС; 5-tv.ru

Маневры продлятся до 16 сентября.

Крупнейшие морские маневры за последние 30 лет, то есть почти с советских времен. И пройдут они одновременно в двух океанах и пяти морях. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь расскажет подробнее.

Более 400 боевых кораблей и подлодок, десятки самолетов, почти 100 тысяч человек личного состава. Таких масштабных военно-морских учений Россия не проводила 30 лет.

Маневры «Океан-2024» открывает президент России Владимир Путин. На связи с Москвой Тихоокеанский и Северный Ледовитый океаны, Балтийское, Каспийское и Средиземное моря.

«Цель учений — детально проверить ключевые моменты боеготовности органов управления, частей и соединений военно-морского флота и ВКС, определить слаженность их действий. Будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, а также других современных и перспективных образцов вооружения. В том числе с учетом опыта, полученного в ходе СВО. Особое внимание уделяем укреплению военного сотрудничества с дружественными нам государствами», –заявил Путин.

Китай для совместных маневров направил несколько боевых кораблей и судно снабжения. И это только морская составляющая.

Боевые стрельбы проведут все флоты России и большинство типов кораблей — от ракетных катеров и береговых комплексов до атомных подлодок.

Интерес Китая, да и других стран региона, к учениям вполне понятен. Россия — первая страна на планете, столкнувшаяся с новыми типами угроз на море. Мы же первыми и разработали меры противодействия этим угрозам. И это — заметная часть нынешний маневров.

 

«Планируется отработать задачи отражения крупномасштабной агрессии вероятного противника с океанских направлений, борьбы с безэкипажными катерами, беспилотными летательными аппаратами. Оборонные пункты базирования военно-морского флота, ведение морских десантных действий и конвоирование транспортов с учетом опыта специальной военной операции», — сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

Первый этап учений — развертывание. Он же, наверное, самый масштабный. Это и маневры десятков кораблей, и боевая стрельба.

На втором этапе ракет — «Калибров», «Гранитов», «Ониксов» и «Москитов» — будет значительно больше. Именно это часть называется «боевые действия». Причем тут не только стрельба, но и высадка морского десанта, совместные патрули и оборона стратегических коммуникаций. Как итог — армия и флот получат опыт действий в больших соединениях, причем международных. Впервые в новейшей истории страны.

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