Путешествие длиной в 202 дня: космонавты готовятся к очередной экспедиции на МКС

На космодроме «Байконур» все готово к старту новой экспедиции на МКС — на орбиту отправится российско-американский экипаж. По традиции, перед полетом космонавты дали пресс-конференцию. Журналистам рассказали о задачах, которые предстоит выполнить, а это более 40 экспериментов.

Кроме работы будут и праздники. Так, за общим столом участники экспедиции делятся блюдами национальной кухни и выбирают самое вкусное. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров увидел приготовления к старту.

Космонавты появляются перед журналистами в преддверии старта. Интервью экипаж дает за стеклом — для них действует строгий режим изоляции. Командир корабля Алексей Овчинин, отвечая на наш вопрос, рассказал о необычном индикаторе невесомости, который космонавт решил взять с собой на МКС.

«Корги — это член нашей семьи. Мы сделаем мягкую игрушку корги, и он будет меня сопровождать и охранять на протяжении всего полета», - сказал командир экипажа «Союз МС-26», космонавт-испытатель, герой РФ Алексей Овчинин.

Вместе с Алексеем Овчининым на МКС отправится бортинженер — Иван Вагнер. В зале находится семья космонавта — сын Ивана тоже решается на вопрос

«Пап, ты будешь следить за моими оценками в школе?» — спрашивает мальчик.

«Есть песня такая: „Нам сверху видно все, ты так и знай“. Так что буду следить. Мама мне будет докладывать, не переживай», — сказал сыну бортинженер экипажа «Союз МС-26», космонавт-испытатель, герой России Иван Вагнер.

В рамках перекрестного полета Роскосмоса и НАСА в миссии примет участие американец Дональд Петит. Ему 69 лет, он станет вторым в истории самым возрастным космонавтом, побывавшим на орбите. Уверяет, что навыков не растерял, ведь усиленно тренировался на Земле.

«У любого астронавта НАСА есть еще и наземная работа, которую мы делаем между полетами. Большую часть времени мы поддерживаем другие полеты, делаем много технической работы на Земле», — рассказал астронавт НАСА Дональд Петит.

Долгожданный момент для конструкторов и экипажа, из ангара появляется корабль, который уже завтра окажется в космосе.

Ракету медленно везут по железной дороге, в нескольких километрах расположена стартовая площадка Байконура, откуда полетит «Союз». Пока еще ракету можно увидеть в горизонтальном положении. Ее аккуратно и методично выкатывают к зоне вылета. Уже спустя полчаса «Союз» на старте. Многотонную махину приводят в вертикальное положение.

Даже после вертикализации ракеты работа не прекращается, идет подготовительный этап. После того как все системы проверены, ракета готова к взлету.

Увидеть этот исторический момент приехали сотни гостей «Байконура». Впервые перед ними предстал космический красавец.

И пока один «Союз» готовят к старту, буквально на наших глазах рождается еще один, брачный союз. Дарья и Александр исполнили свою мечту и устроили космическую свадьбу.

«Во-первых, для нас это в первый раз, это необычно. Я вообще в первый раз вижу ракету вблизи, а не на фотографии, не на видео, а тут вот она, в нескольких десятках метров», — восхитилась невеста Дарья Сидорова.

«Меня влечет тема космоса — быть рядом с пилотируемой в том числе космонавтикой, с космонавтами. Видеть, как совершаются эти события: старты, посадки, работа на МКС. Все это движет человечество вперед, это прорывные технологии. Быть рядом с этим очень трогательно и волнительно», — поделился впечатлениями жених Александр Фарофонов.

Зрителям придется постараться, чтобы успеть запечатлеть взлет «Союза». За считанные мгновения ракета окажется в небе, а экипаж ждет космическое путешествие длительностью 202 дня.