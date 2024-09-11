Силы ПВО отражают налет украинских беспилотников на Мурманскую область

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Евгения Романова
Евгения Романова 146 0

Губернатор Чибис заявил о налетах дронов ВСУ на Мурманскую область

Силы ПВО отражают налет украинских беспилотников на Мурманскую область

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Тема:
Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

В регионе введен ряд временных ограничений, в том числе и на работу местного аэропорта.

Налет беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел в Мурманской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

«Дорогие друзья, на нашу область совершаются налеты вражеских беспилотников, поэтому прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить», — сказал глава Мурманской области.

Чибис подчеркнул, что в области предпринимаются все необходимые меры по повышению безопасности. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают вражеские дроны. Губернатор Мурманской области призвал местных жителей и гостей доверять только официальным источникам информации, быть бдительными и сообщать о подозрительных предметах в экстренные службы.

На фоне украинской атаки с 09:31 (совпадает с московским временем. — Прим. ред.) в аэропорту Мурманска введены временные ограничения.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — сообщил пресс-секретарь Росавиации Антон Кореняко в Telegram-канале.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорту делают все, что нужно для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул представитель ведомства. По его словам, это является главным приоритетом.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ПВР Раменского после атаки беспилотников ВСУ доставили около 100 человек. С пострадавшими работают психологи.

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