Силы ПВО отражают налет украинских беспилотников на Мурманскую область

Губернатор Чибис заявил о налетах дронов ВСУ на Мурманскую область
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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В регионе введен ряд временных ограничений, в том числе и на работу местного аэропорта.
Налет беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел в Мурманской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
«Дорогие друзья, на нашу область совершаются налеты вражеских беспилотников, поэтому прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить», — сказал глава Мурманской области.
Чибис подчеркнул, что в области предпринимаются все необходимые меры по повышению безопасности. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают вражеские дроны. Губернатор Мурманской области призвал местных жителей и гостей доверять только официальным источникам информации, быть бдительными и сообщать о подозрительных предметах в экстренные службы.
На фоне украинской атаки с 09:31 (совпадает с московским временем. — Прим. ред.) в аэропорту Мурманска введены временные ограничения.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — сообщил пресс-секретарь Росавиации Антон Кореняко в Telegram-канале.
Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорту делают все, что нужно для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул представитель ведомства. По его словам, это является главным приоритетом.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ПВР Раменского после атаки беспилотников ВСУ доставили около 100 человек. С пострадавшими работают психологи.
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