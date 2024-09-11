В ПВР Раменского после атаки беспилотников ВСУ доставили около 100 человек

В Московской области самые серьезные последствия этого масштабного теракта. Один человек погиб и еще трое получили ранения. И все это жители домов, в которые врезались беспилотники. Целый день в этом жилом комплексе шли восстановительные работы. Вся информация — у корреспондента «Известий» Александра Морозова.

Часть 17-этажного дома, в который ударил беспилотник, до сих пор оцеплена, но людей уже начали пускать на этажи, которые не пострадали от взрыва — чтобы они могли забрать документы и домашних животных.

Эксклюзивные кадры — так сейчас выглядит лестничный пролет в пострадавшем доме. Пожарные шланги, гарь и копоть. Жильцы заходят внутрь маленькими группами. На кадре — 15 этаж здания. Лифты обесточены. Людей пускают в квартиры, чтобы они могли забрать свои вещи, документы и, в сопровождении комиссии, спуститься вниз.

«Наша квартира менее пострадала, она находилась в самом краю. У нас, мы зашли, все как было», — говорит житель дома Николай.

Соседям снизу повезло меньше — им придется делать капитальный ремонт.

«В 04:20 я проснулась от первого взрыва. Сначала вообще не поняла, что происходит. Потом второй… После второго уже дошло. Третий раз уже чуть ли не даже до истерики — было очень страшно», — вспоминает местная жительница.

А это уже соседний дом, куда угодил еще один вражеский дрон. Фасад и балконы разрушены или сгорели полностью. Сейчас на месте работают коммунальщики.

Всего в доме — 102 квартиры, больше половины разрушены, есть жертвы — погибла женщина!

«Прилет был именно в соседнюю квартиру, там маленькая студия. Евродвушка. И, насколько я знаю, там соседка моя. Увы, летальный исход», — объясняет Давид Акунц, сосед погибшей.

Ранения получили два человека, они до сих пор в тяжелом состоянии. С ними пообщался губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Угрозы жизни нет. Ваша близкая любимая женщина, девушка ваша беспокоится, Галина Вячеславовна, мама, беспокоится… Сказали, что хотят вас перевезти. Врачи пошли на встречу. Не переживайте, хорошо? Угрозы жизни нет, слава Богу! На свадьбу приехали?» — говорит глава региона.

Как только закончится работа экспертов-криминалистов, можно будет приступить к восстановлению подъездов и квартир. Расходы на это власти возьмут на себя, а также компенсируют жильцам ущерб. Пока же жителей домов, по которым пришелся удар, эвакуировали в пункт временного размещения — в местную школу привезли около 100 человек.

«Администрация полностью помогает все, спрашивает о размещении — кому требуется или не требуется», — подчеркивает Артем Артемьев, местный житель.

«С самого раннего утра в ПВР были доставлены 72 человека, для всех организовано горячее питание, предметы личной гигиены, сменная одежда, обувь. С детьми и взрослыми работают специалисты-психологи», — говорит Светлана Великотная, директор раменского молодежного центра.

Всего ПВО сбили в Подмосковье 20 БПЛА. Аэропорты были закрыты на прием и вылет самолетов. Дроны атаковали не только Москву. Следственный комитет квалифицировал массированную атаку украинских дронов на российские регионы как теракт.