В Сочи почти неделю ищут пропавшую школьницу

Пропавшую неделю назад 15-летнюю школьницу до сих пор не могут найти в Сочи. Об этом пишет поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Краснодарскому краю.

Сообщается, что подростка последний раз видели 6 сентября. После этого ее местонахождение остается неизвестным.

У девушки темные волосы, рос 170 сантиметров. В день пропажи она была одета в белую кофту и джинсы такого же цвета.

Напомним, что история с недавно пропавшей 12-летней девочкой в Нижнем Тагиле закончилась, к сожалению, трагедией. Тело школьницы нашли спустя несколько дней в подвале многоэтажного дома, где жила ее семья. На теле ребенка были зафиксированы следы насильственной смерти.

Ранее 5-tv.ru писал, отец убитой в Нижнем Тагиле школьницы не может поверить в случившееся.