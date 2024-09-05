«Хочу, чтобы он умер»: отец убитой в Нижнем Тагиле школьницы не может поверить в случившееся

Задержанный уже признал свою вину.

Отец погибшей в Нижнем Тагиле 12-летней девочки признался, что хочет узнать, когда произошла трагедия. Он также пожелал смерти подозреваемому в ее убийстве и изнасиловании. Мужчина высказался в беседе с 5-tv.ru.

«Какого числа он убил мою дочку. Хочу узнать, какого числа было и чтобы он сразу умер», — сказал он.

Мужчина подчеркнул, что подозреваемый изнасиловал и убил его дочь. Сам задержанный уже признался в своих преступлениях. Как сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области, в ходе допроса он сказал, что изнасиловал и убил школьницу. Педофилу предъявлено обвинение.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

«Предъявлено обвинение жителю города Нижнего Тагила в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Следователи уже направили в суд ходатайство об аресте педофила.

Известно, что последний раз ребенка видели 31 августа. Девочка отправилась гулять, отпросившись у папы, но так и не вернулась домой в назначенное время. Вскоре отец девочки обратился в полицию. Только 3 сентября тело пропавшей школьницы обнаружили в подвале многоэтажного дома, на нем были зафиксированы следы насильственной смерти.

Кадры с места убийства 12-летней школьницы в Нижнем Тагиле публиковал 5-tv.ru. Жители многоэтажного дома, в подвале которого произошла трагедия, устроили стихийный мемориал.

Ранее 5-tv.ru писал, что на днях в Москве задержали подозреваемого в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле. Его доставили в Свердловскую область для проведения следственных действий. В квартире подозреваемого нашли секс-игрушки.