Годовая борьба: звезда «Игры престолов» Софи Тернер все-таки развелась с мужем

Супруги долгое время не могли договориться и прийти к общему решению.

Бракоразводный процесс между британской актрисой Софи Тернер и американским певцом Джо Джонасом длился целый год и, наконец, завершен. Об этом сообщает таблоид TMZ.

Причиной столь долгий разбирательств стали разногласия при выборе места жительства детей пары. Звезда «Игры престолов» хотела заполучить себе опеку и отправить их жить в Великобританию. Певец настаивал, что дети должны остаться в США. В итоге суд не встал ни на чью сторону, постановив: дети будут проводить по две недели с обоими родителями. Подобный порядок продлится до января 2025 года.

Что касается раздела имущества, здесь у знаменитостей проблем не возникло благодаря подписанному брачному договору.

Софи Тернер и Джо Джонас прожили в браке четыре года. В 2023-м них возникли серьезные проблемы в отношениях. Отмечалось, что Джонасу приходилось ухаживать за их общими детьми даже на гастролях. В то время как Тернер большую часть своей жизни уделяла вечеринкам. Позже возникли слухи, что речь могла идти о послеродовой депрессии.

Также известно, что сейчас Софи Тернер встречается с Перегрином «Перри» Джоном Дикинсоном Пирсоном. По крайней мере, папарацци несколько раз видели пару вместе, в том числе им удалось застать их во время страстного поцелуя.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто из звездной пары Софи Тернер и Джо Джонаса принял решение о разводе в 2023 году.