Звезда «Игры престолов» Софи Тернер подтвердила слухи о разводе

Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», подтвердила слухи о разводе. Такой новостью девушка поделилась в личном блоге.

По ее словам, решение развестись они вместе с музыкантом Джо Джонасом приняли обоюдно. Девушка не стала раскрывать причины, но отметила, что никаких скандалов ждать не стоит.

«После четырех замечательных лет супружеской жизни мы приняли обоюдное решение мирным путем разорвать наш брак. Существует множество предположений о причинах этого решения, но это действительно наш общий выбор», — заявила актриса.

По данным СМИ, у пары были серьезные проблемы в течение нескольких последних месяцев. Отмечалось, что Джонасу приходилось ухаживать за их общими детьми даже на гастролях.

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