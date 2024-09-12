Латвия объявила комика Марию Маркову персоной нон грата

|
Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Стендаперу теперь запрещен въезд на территорию республики.

Латвия объявила комика Марию Маркову персоной нон грата

Фото: ВКонтакте / Мария Маркова / mmarkova87

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

МИД Латвии внес популярного в социальных сетях российского стендап-комика Марию Маркову в список нежелательных лиц. Также ведомство ограничило юмористке въезд в страну. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел страны Байба Браже на своей странице в соцсети X.

«Я включила <…> Марию Маркову в список нежелательных лиц в Латвийской Республике (персона нон грата) и запретила ей въезд в Латвию на неопределенный срок», — написала она.

Байба Браже подчеркнула, что решение в отношении Марковой принято в соответствии с Законом об иммиграции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комика Дмитрия Гаврилова арестовали по делу о возбуждении вражды. Даты концертов стендапера переносятся в ряде городов. Установлено, что Гаврилов на YouTube-канале опубликовал видео, в котором содержатся признаки унижения человеческого достоинства по национальности, языку, происхождению, принадлежности к соцгруппе. Сам Дмитрий Гаврилов признал вину в совершении административного правонарушения. 

+20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
91.27
0.16 100.74
0.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:00
Путин провел совещание с членами правительства
3:40
США хотят разрешить Украине использовать свое оружие на территории России
3:20
Минюст РФ призвал лишить нотариусов в Крыму статуса из-за гражданства Украины
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака
2:43
Каменное сердце: Саша Стоун после неудачных романов пока не готов создать семью
2:29
В Индии 15 человек, среди которых были дети, умерли от неизвестной лихорадки

Сейчас читают

Поворот «Газпрома» на Восток: пока вполоборота
«Для нас он всегда будет жив»: актер Васильев рассказал, чему Масляков научил россиян
«Малозаметные симптомы»: как подверженность мошенничеству связана с болезнью Альцгеймера
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака