Крокодилы и змеи сбежали из зоопарка в Нигерии после крупного наводнения

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Reuters: крокодилы и змеи сбежали из зоопарка в Нигерии после наводнения

Крокодилы и змеи сбежали из зоопарка в Нигерии после крупного наводнения

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Теперь смертельно опасные животные могут находиться в затопленных населенных пунктах и нападать на людей.

В Нигерии в результате крупного наводнения из зоологического сада в городе Майдугури штата Борно сбежали смертельно опасные животные, в числе которых крокодилы и змеи. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление сотрудников учреждения.

Рептилии могли оказаться в ближайших населенных пунктах. Поэтому местных жителей предупредили об опасности и призвали принять все необходимые меры предосторожности. Вместе с тем уже начались поиски рептилий.

Одно из самых сильных наводнений в стране за последнее время вызвало обрушение плотины Алау в штате Борно. К слову, в зоологическом саду погибли 80% животных от львов и крокодилов до буйволов и страусов.

Число пострадавших в результате происшествия людей пока не сообщалось. При этом в прошлом месяце после наводнений в Нигерии погибли не меньше 49 человек, а в 2022 году происшествие унесло жизни более 600 местных жителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что популяция краснокнижных кречетов в Камчатском крае снизилась из-за действий местных браконьеров.

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