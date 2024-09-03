Популяция краснокнижных кречетов на Камчатке снизилась из-за браконьеров

В регионе осталось всего около тысячи пар этих птиц.
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Камчатском крае снизилась численность популяции краснокнижного кречета из-за браконьерства. С таким заявлением выступил заместитель председателя правительства региона Роман Василевский в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), который проходит во Владивостоке.
«За последние 35-40 лет численность кречета на территории Камчатки сократилась примерно в два-три раза и составляет не более одной тысячи пар», — отметил Василевский во время планерной сессии международной форума «День сокола».
По его словам, главные причины повышенного спроса на эту птицу у браконьеров — ее крупный размер и белый окрас. За минувшие 35 лет у охотников на Камчатке изъяли более 900 молодых птиц, в особенности самок.
Уголовная ответственность за нелегальный отлов, по словам Василевского, сократила количество незаконного отстрела редких птиц, но не искоренила эту проблему до конца.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Московском зоопарке открылся вольер с африканскими китоглавами. Эти птицы занесены в Международную Красную книгу как уязвимые виды. Интересно, что звук, который издают китоглавы, похож на стрельбу.
- 3 сент
- Наука объединяет: как прошел первый день ВЭФ-2024
- 3 сент
- «Мощный научный задел»: проректор ДВФУ Нелюб призвал вести исследования со странами АТР
- 3 сент
- «Речь о геополитической стабильности»: как расширение БРИКС повлияло на ситуацию в мире
- 3 сент
- В ВЭФ-2024 примут участие более шести тысяч человек из 76 стран
- 3 сент
- На ВЭФ состоялось открытие дискуссионной платформы «Росконгресс-Урбан Хаб»
- 3 сент
- Международный форум «День сокола» стартовал в рамках ВЭФ-2024
- 3 сент
- До кончиков пальцев: на ВЭФ-2024 представили новейшие протезы рук
- 3 сент
- Красная икра и гребешки: какими блюдами угощают гостей ВЭФ-2024
- 3 сент
- Владивосток встречает гостей: как прошло открытие ВЭФ-2024
- 3 сент
- Президент «Опоры России» рассказал о перспективах малого и среднего предпринимательства
Читайте также
56%
-1.19 99.26
-1.50
Нашли ошибку?