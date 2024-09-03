Популяция краснокнижных кречетов на Камчатке снизилась из-за браконьеров

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 31 0

В регионе осталось всего около тысячи пар этих птиц.

Популяция краснокнижных кречетов на Камчатке снизилась из-за браконьеров

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Тема:
ВЭФ-2024

В Камчатском крае снизилась численность популяции краснокнижного кречета из-за браконьерства. С таким заявлением выступил заместитель председателя правительства региона Роман Василевский в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), который проходит во Владивостоке.

«За последние 35-40 лет численность кречета на территории Камчатки сократилась примерно в два-три раза и составляет не более одной тысячи пар», — отметил Василевский во время планерной сессии международной форума «День сокола».

По его словам, главные причины повышенного спроса на эту птицу у браконьеров — ее крупный размер и белый окрас. За минувшие 35 лет у охотников на Камчатке изъяли более 900 молодых птиц, в особенности самок.

Уголовная ответственность за нелегальный отлов, по словам Василевского, сократила количество незаконного отстрела редких птиц, но не искоренила эту проблему до конца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Московском зоопарке открылся вольер с африканскими китоглавами. Эти птицы занесены в Международную Красную книгу как уязвимые виды. Интересно, что звук, который издают китоглавы, похож на стрельбу.

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