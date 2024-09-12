Западные санкции помогли россиянам разбогатеть

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 54 0

Глава ВЦИОМ Федоров: россияне перестали бояться безработицы

Западные санкции помогли россиянам разбогатеть

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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Начался рост благосостояния граждан, отметил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

После начала спецоперации России по защите Донбасса жизнь россиян заметно улучшилась, заявил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. В интервью изданию aif.ru он рассказал, чего граждане РФ перестали бояться и чем теперь довольны.

Так, за последние два года работники, по словам Федорова, превратились в ценный ресурс. А они, в свою очередь, более уверенно стали хотеть жить лучше: получать больше денег, иметь соцпакет. Это породило тенденцию, что компаниям за квалифицированного сотрудника теперь нужно бороться, а значит соглашаться на улучшения условий его труда.

«Начался долгожданный рост благосостояния граждан. Помимо оборонки, расправила крылья легкая промышленность. Транспортная отрасль бурно развивается, IT — да много чего. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло», — отметил Федоров.

К примеру, из-за ухода с российского рынка многих западных брендов люди стали чаще обращать внимание на одежду отечественного производителя. Так, Ивановская область заметно оживилась. Теперь швеи и ткачихи могут получать до 150 тысяч рублей.

Все это заставило россиян перестать бояться безработицы. Граждане теперь уверены — их ум и труд будет востребован и вознагражден. А значит, без денег они не останутся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число желающих уехать за границу россиян снизилось до исторического минимума.

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