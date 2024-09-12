Западные санкции помогли россиянам разбогатеть

Начался рост благосостояния граждан, отметил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

После начала спецоперации России по защите Донбасса жизнь россиян заметно улучшилась, заявил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. В интервью изданию aif.ru он рассказал, чего граждане РФ перестали бояться и чем теперь довольны.

Так, за последние два года работники, по словам Федорова, превратились в ценный ресурс. А они, в свою очередь, более уверенно стали хотеть жить лучше: получать больше денег, иметь соцпакет. Это породило тенденцию, что компаниям за квалифицированного сотрудника теперь нужно бороться, а значит соглашаться на улучшения условий его труда.

«Начался долгожданный рост благосостояния граждан. Помимо оборонки, расправила крылья легкая промышленность. Транспортная отрасль бурно развивается, IT — да много чего. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло», — отметил Федоров.

К примеру, из-за ухода с российского рынка многих западных брендов люди стали чаще обращать внимание на одежду отечественного производителя. Так, Ивановская область заметно оживилась. Теперь швеи и ткачихи могут получать до 150 тысяч рублей.

Все это заставило россиян перестать бояться безработицы. Граждане теперь уверены — их ум и труд будет востребован и вознагражден. А значит, без денег они не останутся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число желающих уехать за границу россиян снизилось до исторического минимума.