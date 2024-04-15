Число желающих уехать за границу россиян снизилось до исторического минимума

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Гендиректор ВЦИОМ перечислил факторы, повлиявшие на этот показатель.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Число желающих уехать за границу граждан РФ снизилось до исторического минимума Об этом в интервью «Известиям» заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. По его мнению, это связано с несколькими факторами.

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«Чем более спокойная ситуация, чем больше человек удовлетворен уровнем и качеством жизни, чем больше он осознает свою причастность к целому, к российской нации, к российскому обществу, тем меньше желающих уехать, даже на словах», — пояснил Федоров.

При этом он отметил, что ситуация в стране действительно непростая: спецоперация, санкционное давление Запада. Но вместе с тем идет экономический рост, доходы граждан повышаются, число безработных россиян снижается за счет востребованности.

«Причем (рост востребованности. — Прим. ред.) людей (растет. — Прим. ред.) не только с хорошим образованием в развитых многонаселенных мегаполисах, но и в глубинке. У нас целое поколение людей, которые считали себя фактически вычеркнутыми из жизни, воспряло духом», — добавил он.

Еще одни фактором снижения количества желающих уехать за рубеж, является создание образа «плохого россиянина» на Западе и в Европе.

«Россияне считают, что лучше, правильнее и даже выгоднее сегодня быть всем вместе, здесь, на нашей стороне», — подытожил Федоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что удары ВСУ по приграничным областям лишь сплотили граждан России.

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