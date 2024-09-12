Умер бывший президент Перу Альберто Фухимори

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 55 0

Его сердце остановилось на 87-м году жизни.

Умер бывший президент Перу Альберто Фухимори

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В возрасте 86 лет после продолжительной борьбы с онкологией скончался бывший президент Перу Альберто Фухимори. Печальное известие сообщила его дочь Кейко в социальной сети. В своем послании она поблагодарила папу за все хорошее, что он сделал для нее.

«После долгой борьбы с раком наш отец Альберто Фухимори только что отправился на встречу с Господом. Просим тех, кто ценил его, сопровождать нас молитвой о вечном упокоении его души. Огромное спасибо, папа! Кейко, Хиро, Сачи и Кендзи Фухимори», — написала Фухимори.

Альберто Фухимори родился 26 июля 1938 года в семье учителей. В 23 года он окончил Национальный сельскохозяйственный университет, после отправился во Францию, где изучал физику, а затем переехал в США и поступил в Висконсинский университет в Милуоки. Вернувшись в Перу, Фухимори занимался научной деятельностью и преподавал физику.

Перу он возглавил в 1990 году. В кресле президента Фухимори оставался на протяжении десяти лет. За это время он стал ключевой фигурой в новой политической истории страны. Его правление было отмечено как значительными достижениями, так и довольно серьезными обвинениями в нарушениях прав человека и коррупции, из-за которых он даже впоследствии сидел в тюрьме. 

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с похорон ведущего Александра Маслякова.

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
91.27
0.16 100.74
0.24
Оппозиция Луны и Марса: как лучше провести 12 сентября

Последние новости

14:52
«Выехал на братьев»: штурмовики рассказали, как сожгли Abrams под Мемриком в ДНР
14:52
Владельцев ТВ-приставок на базе Android предупредили о новом вирусе
14:45
Предвещая холода: как правильно ухаживать за кожей лица осенью
14:31
Россиянина с маленьким ребенком не пропустили в Грузию из-за прописки в ЛНР
14:15
Не панацея: ученые развеяли миф о пользе питомцев для психического здоровья
14:08
Есть шанс? Муж Татьяны Бакальчук не хочет разводиться

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова объяснила смерть питавшегося семь раз в день бодибилдера Ильи Ефимчука
На заводе «Омсктрансмаш» в Омске произошел пожар
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Кашлял кровью: какая болезнь убила Николая Сванидзе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака