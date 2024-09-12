Умер бывший президент Перу Альберто Фухимори

В возрасте 86 лет после продолжительной борьбы с онкологией скончался бывший президент Перу Альберто Фухимори. Печальное известие сообщила его дочь Кейко в социальной сети. В своем послании она поблагодарила папу за все хорошее, что он сделал для нее.

«После долгой борьбы с раком наш отец Альберто Фухимори только что отправился на встречу с Господом. Просим тех, кто ценил его, сопровождать нас молитвой о вечном упокоении его души. Огромное спасибо, папа! Кейко, Хиро, Сачи и Кендзи Фухимори», — написала Фухимори.

Альберто Фухимори родился 26 июля 1938 года в семье учителей. В 23 года он окончил Национальный сельскохозяйственный университет, после отправился во Францию, где изучал физику, а затем переехал в США и поступил в Висконсинский университет в Милуоки. Вернувшись в Перу, Фухимори занимался научной деятельностью и преподавал физику.

Перу он возглавил в 1990 году. В кресле президента Фухимори оставался на протяжении десяти лет. За это время он стал ключевой фигурой в новой политической истории страны. Его правление было отмечено как значительными достижениями, так и довольно серьезными обвинениями в нарушениях прав человека и коррупции, из-за которых он даже впоследствии сидел в тюрьме.

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