Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 4 423 0

Ранее с легендарным ведущим простились в концертном зале «Планета КВН».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Умер Александр Масляков

Бессменного ведущего КВН Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Кадрами с места делится 5-tv.ru.

Ранее в концертном зале «Планета КВН» прошла церемония прощания с телеведущим, которая длилась около трех часов. Проводить Александра Маслякова в последний путь пришли коллеги, друзья и поклонники. Среди них Леонид Якубович, Екатерина Стриженова, Дмитрий Хрусталев и многие другие.

О кончине заслуженного деятеля искусств РФ стало известно 8 сентября. С 1964 по 2022 год (за исключением периода закрытия программы с 1972 по 1986 годы) он являлся бессменным ведущим КВН. За это время он успел получить множество наград и создать творческое объединение «АМиК».

Покинул свой пост Александр Васильевич только после обнаружения в легких неоперабельной опухоли, найденной после перенесенного им COVID. Телеведущий скончался в Москве на 83-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заслуженный артист России Ярослав Дронов на церемонии прощания с бессменным ведущим «Клуба веселых и находчивых» Александром Масляковым назвал его легендой.

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