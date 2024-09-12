В зоне СВО погиб артист Андрей Иванов

Похороны звезды пройдут в Красноярске.
Фото: ВКонтакте / Красноярский музыкальный театр / muzteatr24
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Артист хора Красноярского музыкального театра Андрей Иванов погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили на официальной странице в соцсети учреждения культуры.
«Для нас, для всей театральной семьи, было огромной честью знать Андрея, видеть, как он обрел призвание на сцене, и быть частью его жизни», — указано в сообщении.
Андрей Иванов присоединился к труппе более 12 лет назад. В Красноярском музыкальном театре отметили, что артист несколько сотен раз выступал на сцене культурного учреждения. Например, зрители могли увидеть его в спектаклях «Дамское счастье», «Винил», «Заколдованный город», «Слуга двух господ, или Проделки Труффальдино», «Юнона и Авось» и других.
В театре также выразили соболезнования семье и близким Иванова. Там подчеркнули, что помогут родственника коллеги всем необходимым.
Похороны погибшей на СВО звезды театра пройдут уже сегодня — в 11 часов по местному времени. Артиста похоронят на Бадалыкском кладбище в Красноярске.
Ранее 5-tv.ru писал, как в зоне СВО погиб актер театра «Аспект» Никита Локтаев.
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