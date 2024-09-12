Следствие установило соучастника покушения на писателя Прилепина

Следователи установили соучастника покушения на российского писателя Захара Прилепина. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«В ходе расследования собран комплекс доказательств, в том числе проведен ряд экспертиз, подтверждающих причастность (Александра — Прим. ред.) Пермякова* к инкриминируемому преступлению. Сам он также полностью признал вину. Следствием также установлен соучастник этого преступления», — говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что второй подозреваемый объявлен в розыск.

Покушение на Захара Прилепина произошло 6 мая 2023 года в Нижегородской области. Писатель находился в автомобиле со своим сослуживцем Александром Шубиным, когда в машине сдетонировало взрывное устройство. От полученных травм Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения, но врачам удалось спасти его.

Подозреваемый в преступлении, Александр Пермяков, был оперативно задержан и арестован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 2-й Западный окружной военный суд продлил арест Александру Пермякову до 15 ноября.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росинформинга.