Суд продлил арест обвиняемому в покушении на писателя Прилепина
Гособвинение ходатайствовало об увеличении этого срока на полгода.
Фото: 5-tv.ru
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Второй Западный окружной военный суд принял решение продлить арест гражданину Украины Александру Пермякову, который обвиняется в покушении на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина. Об этом передает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
Таким образом, было решено продлить срок ареста Прилепина на три месяца, до 15 ноября.
На судебном заседании гособвинение ходатайствовало о продлении срока содержания под стражей Пермякова сроком на шесть месяцев, до 16 февраля.
Сам Пермяков участвует в заседании в режиме видеоконференции. Он признал свою вину в содеянном. При этом он не высказывает свое личное отношение к ходатайству следствия о продлении ареста.
Как установило следствие, 6 мая 2023 года в поселке Пионерское Нижегородской области подозреваемый реализовал подрыв транспортного средства, в котором находился писатель вместе со своим другом. Когда произошел хлопок, Прилепин получил большое количество ранений, а его товарищ погиб на месте.
Вместе с тем следствие выяснило, что Пермяков сотрудничал со службой безопасности Украины (СБУ). При этом 5-tv.ru выяснил, что в 2014–2015 годах мужчина являлся ополченцем Донецкой народной республики (ДНР) и боролся с киевским режимом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что французский судья рассказал о возможном исходе дела по основателю Telegram Павлу Дурову. Его задержали 24 августа, он подозревается в совершении 12 уголовных преступлений.
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