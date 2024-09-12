Главу «Ленбытхима» подозревают в хищении 20 млн рублей при исполнении гособоронзаказа

Денис Михайлов был задержан правоохранителями в Петербурге.

Правоохранители в Санкт-Петербурге задержали генерального директора общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Ленбытхим» Дениса Михайлова по делу о хищениях при исполнении гособоронзаказа. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, преступление совершено при исполнении госконтрактов на сумму более 115 миллионов рублей, заключенных с АО «Военторг», по поставке имущества для нужд Департамента ресурсного обеспечения Минобороны. В частности, Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы. Таким образом он похитил более 20 миллионов рублей.

Михайлов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, выяснилось, что он и его родственники имеют в собственности многочисленные объекты недвижимости в Петербурге, Ленобласти и Турции. Семья Михайлова также владеет дорогими машинами, стоимость которых составляет больше 100 миллионов рублей. Законность их покупки проверяется.

«В настоящее время решается вопрос об избрании Михайлову меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в ведомстве.

Следователи также проверяют причастность к преступлению должностных лиц «Военторга» и департамента Минобороны.

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