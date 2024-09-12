Есть шанс? Муж Татьяны Бакальчук не хочет разводиться

В Савеловском районном суде Москвы состоялась беседа адвокатов знаменитых супругов.

Пока еще муж основателя маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав не хочет оформлять с ней развод, он надеется на мирное соглашение. Об этом 5-tv.ru рассказала адвокат супруга Елена Ковалева.

В Савеловском районном суде Москвы состоялась беседа адвокатов знаменитых супругов. Стало известно, что суд назначил предварительное судебное заседание на 16 октября.

Адвокат Владислава отметила, что Татьяна Бакальчук настаивает на том, что Wildberries — это только ее детище. В одном из заявлений было указано, что деление компании было произведено в браке на 99,1%. Татьяна также заявила, что детей хочет оставить себе, но позволит им видеться с отцом.

«Были заявлены исковые требования о разводе, об алиментах и о совместном проживании детей с Татьяной. Ну и на раздел имущества, соответственно, тоже было заявлено», — уточнила Ковалева.

Точка невозврата наступила осенью прошлого года — Татьяна смогла принять окончательное решение и отпустить Владислава по причине его сложного характера. Съехала Бакальук от мужа только в этом апреле, а о разводе супругов стало известно в конце июля.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какую Татьяна Бакальчук назвала истинную причину развода.