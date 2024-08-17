«Вращались вокруг одного человека»: Бакальчук назвала истинную причину развода

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 44 0

Татьяна Бакальчук разводится с мужем из-за его сложного характера

«Вращались вокруг одного человека»: Бакальчук назвала истинную причину развода

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Elagin

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Почему основательница Wildberries на самом деле решила уйти от мужа?

Основательница крупнейшего в России маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук разводится с супругом Владиславом из-за его сложнейшего характера. Предпринимательница устала терпеть выходки мужа и решилась подать документы на развод. Об этом она рассказала в интервью одному YouTube-каналу.

Бакальчук отметила, что от поведения Владислава страдала вся семья — обстановка в доме зависела от его настроения, а также вся «жизнь» крутилась вокруг него.

«Это была жертвенность с моей стороны до такой степени, что банально мог быть праздник, и если ему что-то не понравилось, то все гости встают и уходят… Было видно, как у меня менялось настроение, стоило ему что-то сказать», — поделилась предпринимательница.

Отношения родителей плохо сказывались на детях, а также сильно тревожилась мать Татьяны. Бакальчук призналась, что очень любила супруга, но ее терпению пришел конец.

«Мне сестра сказала, что я вокруг него вращалась и за собой таскала всех. Все вращались вокруг одного человека», — говорит глава Wildberries.

Точка невозврата наступила осенью прошлого года — Татьяна смогла принять окончательное решение и отпустить Владислава. Съехала Бакальук только в этом апреле, а о разводе супругов стало известно в конце этого июля.

РанммРанее 5-tv.ru рассказывал, что муж Бакальчук уверяет, якобы ее действиями управляет третье лицо.

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