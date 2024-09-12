«Был сердечный приступ»: Бориса Щербакова выписали из больницы
Актера Бориса Щербакова выписали из больницы
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
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Актер сообщил о своем самочувствии после госпитализации.
Народный артист РФ Борис Щербаков сообщил, что 12 сентября его выписали из больницы.
«Меня выписали. Все хорошо со мной, был сердечный приступ», — сказал актер АГН «Москва».
Прежде 5-tv.ru узнал о госпитализации Щербакова в одну из московских больниц. Врачи диагностировали у него нестабильную стенокардию.
Только за последние несколько лет народный артист РФ уже несколько раз оказывался по тем или иным причинам в больнице. Сейчас, вероятно, он будет некоторое время восстанавливаться дома.
Борис Щербаков получил известность благодаря ролям в кинокартинах «Гостья из будущего», «Жених из Майами», «Третий не лишний», а также сериалов «Марш Турецкого» и «Солдаты» и других.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве.
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