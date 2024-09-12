«Был сердечный приступ»: Бориса Щербакова выписали из больницы

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 43 0

Актера Бориса Щербакова выписали из больницы

«Был сердечный приступ»: Бориса Щербакова выписали из больницы

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актер сообщил о своем самочувствии после госпитализации.

Народный артист РФ Борис Щербаков сообщил, что 12 сентября его выписали из больницы.

«Меня выписали. Все хорошо со мной, был сердечный приступ», — сказал актер АГН «Москва».

Прежде 5-tv.ru узнал о госпитализации Щербакова в одну из московских больниц. Врачи диагностировали у него нестабильную стенокардию.

Только за последние несколько лет народный артист РФ уже несколько раз оказывался по тем или иным причинам в больнице. Сейчас, вероятно, он будет некоторое время восстанавливаться дома.

Борис Щербаков получил известность благодаря ролям в кинокартинах «Гостья из будущего», «Жених из Майами», «Третий не лишний», а также сериалов «Марш Турецкого» и «Солдаты» и других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актера Бориса Щербакова госпитализировали в Москве.

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