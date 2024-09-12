Совет Евросоюза продлил индивидуальные санкции против России

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Евгения Романова
Евгения Романова 65 0

Страны-члены ЕС намерены сотрудничать с Украиной и поддерживать ее столько, сколько нужно.

Совет Евросоюза продлил индивидуальные санкции против России

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Совет Евросоюза официально продлил индивидуальные санкции в отношении России до 15 марта 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба объединения.

«Существующие меры предусматривают ограничения на поездки физлиц, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов фигурирующим в перечне физическим и юридическим лицам», — говорится в сообщении.

Указывается, что Евросоюз склонен обеспечивать непрерывное политическое, финансовое, экономическое, гуманитарное, военное и дипломатическое сотрудничество с Украиной. Страны-члены намерены поддерживать киевский режим и украинцев сколько это потребуется. Евросовет вместе с тем призвал к полному и эффективному обеспечению соблюдения рестрикций, а также к мерам по противодействию их обходу.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса в феврале 2022 года. Решение о необходимости проведения СВО связано с усилившимися обстрелами ДНР и ЛНР со стороны боевиков ВСУ. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные санкции помогли россиянам разбогатеть. Начался рост благосостояния граждан, отметил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

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