Адвокат оценила шансы Кати Лель выиграть в суде у Отара Кушанашвили

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 55 0

Адвокат Вербицкая-Линник рассказала о шансах Лель выиграть иск у Кушанашвили

Адвокат оценила шансы Кати Лель выиграть в суде у Отара Кушанашвили

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Слушание дела назначили на 14 октября.

Адвокат Вербицкая-Линник объяснила, какие шансы у певицы Кати Лель отсудить шесть миллионов рублей у журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили за оскорбление. Слова юриста передает информационное агентство URA.RU.

Вербицкая пояснила, что онкологическое заболевание, выявленное у журналиста, никак не освобождает его от гражданской ответственности. Но это никак не поможет Лель выиграть дело. Ни о каких шести миллионах она может и не мечтать. 

«В контексте известного скандального характера Кушанашвили, я могу предположить, что вероятность победить в такой ситуации у певицы крайне низкая, потому что это его мнение, оценочное суждение», — заявила адвокат.

Слушание дела назначили на 14 октября в Тушинском районном суде Москвы. 

В декабре прошлого года Отар Кушанашвили назвал певицу спятившей и выжившей из ума женщиной. А резкую популярность песни «Мой Мармеладный» — случайностью. Лель обиделась и в марте 2024 года подала в суд на журналиста. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чо Катя Лель записала «магические мантры».

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