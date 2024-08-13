«Попросили высшие силы»: Катя Лель записала «магические мантры»

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 10 0

Катя Лель заявила, что записала «манты на галактическом языке»

«Попросили высшие силы»: Катя Лель записала «магические мантры»

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Знаменитость уверена, что нашла контакт с существами из других галактик.

Мантры на галактическом языке записала певица Катя Лель. Он объяснила, что «услышала» их благодаря подруге Ирине Чикуновой.

«Происходит магический процесс сотворения мантр на галактическом языке. Наконец-то мы попали на необитаемый остров с подругой Ириной Чикуновой на Мальдивах, попросили высшие силы, чтобы нам спустили эти мантры на галактическом языке, которые пропустили через Ирину», — сообщила певица в своих социальных сетях.

При этом дату выхода «магических мантр» певица не сообщила.

Катя Лель давно убеждена в существовании внеземной жизни. Кроме того, она утверждает о своей особой связи с другими цивилизациями. Исполнительница хита «Мой мармеладный» утверждает, что после первых контактов с инопланетянами она научилась читать мысли и у нее появились исцеляющие способности. Звезда также уверена, что у нее есть два клона, которые живут на другой планете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Катя Лель доверила свою судьбу высшим силам.

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